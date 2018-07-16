РФПЛ намерена поощрять клубы за посещаемость стадионов

Выплаты станут стимулом для привлечения болельщиков.

Москва. Российская футбольная премьер-лига намерена выплачивать футбольным клубам дополнительные деньги за высокую посещаемость стадионов. Как передает Российская Газета, это станет стимулом для привлечения болельщиков.

Также в премьер-лиге рассказали о готовности новых стадионов к предстоящим матчам Чемпионата России. Так, в Нижнем Новгороде, где пройдет игра за Суперкубок России, выявили недостатки газона, в Самаре и Сочи также есть нарекания к покрытию. Однако в целом около 90% стадионов находятся в хорошем состоянии.