Кот из Эрмитажа предсказал сборной Бельгии выход в финал ЧМ-2018 по футболу

Игра с Францией пройдет 10 июля в 21:00 по московскому времени.

Санкт-Петербург. Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа предсказал сборной Бельгии выход в финал на Чемпионате мира по футболу-2018. 10 июля команда сразится со сборной Франции на стадионе «Санкт-Петербург», пишет REGNUM.

Традиционно перед Ахиллом поставили две миски с кормом, на которых были закреплены флаги сборных. Кот выбрал чашку под флагом Бельгии.

Если предсказание окажется верным, Бельгия впервые в истории выйдет в финал ЧМ-2018 по футболу.