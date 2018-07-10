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Кот из Эрмитажа предсказал сборной Бельгии выход в финал ЧМ-2018 по футболу

12:08, 10 июля, 2018
Анна Торхова
12:08, 10 июля, 2018
Анна Торхова
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#футбол\n#предсказания\n#Россия\n#Франция\n#кот\n#Бельгия\n#чемпионат мира по футболу
Фото: pixabay.com
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Игра с Францией пройдет 10 июля в 21:00 по московскому времени.

Санкт-Петербург. Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа предсказал сборной Бельгии выход в финал на Чемпионате мира по футболу-2018. 10 июля команда сразится со сборной Франции на стадионе «Санкт-Петербург», пишет REGNUM.

Традиционно перед Ахиллом поставили две миски с кормом, на которых были закреплены флаги сборных. Кот выбрал чашку под флагом Бельгии.

Если предсказание окажется верным, Бельгия впервые в истории выйдет в финал ЧМ-2018 по футболу.

12:08, 10 июля, 2018
Анна Торхова
70
0
#футбол\n#предсказания\n#Россия\n#Франция\n#кот\n#Бельгия\n#чемпионат мира по футболу

 

 

 


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