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СМИ: с апреля в России не будут проводиться международные турниры по любым видам спорта

19:24, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
19:24, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#скандалы\n#ЧМ-2018\n#запреты\n#соревнования\n#допинг
Фото: pixabay.com
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Этого права нашу страну лишила WADA.  

Москва. Россия лишилась права проводить международные соревнования по всем видам спорта. Как сообщает телеканал РенТВ, такой вывод следует из текста поправок к Международному стандарту соответсвия Кодексу WADA, принятых еще в прошлом году Международном антидопинговым агентством. 

Документ подписан Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), деятельность которого с ноября 2015 года считается несоответствующей антидопинговому кодексу. Это значит, что с 1 апреля 2018 года наша страна не может проводить международные состязания по любым видам спорта. 

В новой редакции документа, это право принадлежит теперь только тем государствам, национальные антидопинговые организации которых признаны соответствующими требованиям WADA.   

В то же время запрет не касается соревнований с уже одобренными заявками, в частности - Чемпионата мира-2018 по футболу.

19:24, 27 февраля, 2018
Евгений Кандаков
530
0
#спорт\n#скандалы\n#ЧМ-2018\n#запреты\n#соревнования\n#допинг

 

 

 

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