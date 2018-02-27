СМИ: с апреля в России не будут проводиться международные турниры по любым видам спорта

Этого права нашу страну лишила WADA.

Москва. Россия лишилась права проводить международные соревнования по всем видам спорта. Как сообщает телеканал РенТВ, такой вывод следует из текста поправок к Международному стандарту соответсвия Кодексу WADA, принятых еще в прошлом году Международном антидопинговым агентством.

Документ подписан Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), деятельность которого с ноября 2015 года считается несоответствующей антидопинговому кодексу. Это значит, что с 1 апреля 2018 года наша страна не может проводить международные состязания по любым видам спорта.

В новой редакции документа, это право принадлежит теперь только тем государствам, национальные антидопинговые организации которых признаны соответствующими требованиям WADA.

В то же время запрет не касается соревнований с уже одобренными заявками, в частности - Чемпионата мира-2018 по футболу.