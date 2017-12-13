МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх шесть российских хоккеисток

Федерация хоккея России посчитала такое решение безосновательным.

Москва. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно отстранила от участия в Играх шесть российских хоккеисток. Как говорится на официальном сайте Федерации хоккея России, их дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

Отстранены Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скиба, пишет РБК. МОК также рассматривал дело еще одной российской хоккеистки. Однако в ее случае доказательства употребления допинга посчитали неубедительными.

Помимо этого комиссия под руководством Дениса Освальда аннулировала результаты женской сборной на Олимпиаде в Сочи. Тогда хоккеистки дошли до четвертьфинала, уступив национальной команде Швейцарии.

Отмечается, что Федерация хоккея Россия считает решение МОК безосновательным, так как в ходе разбирательств в пробах спортсменок не нашли какие-либо запрещенные вещества. «ФХР считает выводы комиссии <…> недостаточными и окажет хоккеисткам всестороннюю поддержку и содействие в оспаривании данных решений» - говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в Южную Корею под нейтральным флагом. Такое решение было принято на Олимпийском собрании Олимпийского комитета России.