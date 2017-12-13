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      МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх шесть российских хоккеисток

      09:10, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:10, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      265
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#хоккей\n#Южная Корея\n#МОК\n#спортсмены
      Фото: vk.com/fhr
      265
      0

      Федерация хоккея России посчитала такое решение безосновательным.

      Москва. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно отстранила от участия в Играх шесть российских хоккеисток. Как говорится на официальном сайте Федерации хоккея России, их дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.  

      Отстранены Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скиба, пишет РБК. МОК также рассматривал дело еще одной российской хоккеистки. Однако в ее случае доказательства употребления допинга посчитали неубедительными.  

      Помимо этого комиссия под руководством Дениса Освальда аннулировала результаты женской сборной на Олимпиаде в Сочи. Тогда хоккеистки дошли до четвертьфинала, уступив национальной команде Швейцарии.  

      Отмечается, что Федерация хоккея Россия считает решение МОК безосновательным, так как в ходе разбирательств в пробах спортсменок не нашли какие-либо запрещенные вещества. «ФХР считает выводы комиссии <…> недостаточными и окажет хоккеисткам всестороннюю поддержку и содействие в оспаривании данных решений» - говорится в сообщении.  

      Напомним, накануне стало известно, что российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду в Южную Корею под нейтральным флагом. Такое решение было принято на Олимпийском собрании Олимпийского комитета России.

      09:10, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      265
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#хоккей\n#Южная Корея\n#МОК\n#спортсмены

       

       

       

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