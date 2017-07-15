Опубликован топ-10 самых спортивных городов и регионов России

Лидерами списка стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Москва. Аналитическое агентство «ТурСтат» представило рейтинг самых спортивных городов и регионов России. По результатам исследования, тройку лидеров возглавляет Москва, на втором месте находится Санкт-Петербург, третью строчку занимает Казань.

На четвертом и пятом месте находятся Подмосковье и Екатеринбург. В середине списка расположились – Нижний Новгород, Ярославская и Ленинградская области. Замыкают десятку лучших Омск и Тверская область.

Отмечается, что исследование строилось на основе популярности спортивных соревнований по бегу, триатлону, плаванию и велогонкам.