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      Опубликован топ-10 самых спортивных городов и регионов России

      17:58, 15 июля, 2017
      Новичок
      17:58, 15 июля, 2017
      Новичок
      143
      0
      #спорт\n#рейтинг\n#Казань\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#города\n#исследования
      Фото: pixabay.com
      143
      0

      Лидерами списка стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.

      Москва. Аналитическое агентство «ТурСтат» представило рейтинг самых спортивных городов и регионов России. По результатам исследования, тройку лидеров возглавляет Москва, на втором месте находится Санкт-Петербург, третью строчку занимает Казань. 

      На четвертом и пятом месте находятся Подмосковье и Екатеринбург. В середине списка расположились – Нижний Новгород, Ярославская и Ленинградская области. Замыкают десятку лучших Омск и Тверская область. 

      Отмечается, что исследование строилось на основе популярности спортивных соревнований по бегу, триатлону, плаванию и велогонкам. 

      17:58, 15 июля, 2017
      Новичок
      143
      0
      #спорт\n#рейтинг\n#Казань\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#города\n#исследования

       

       

       

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