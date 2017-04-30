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      Финский гонщик Валттери Боттас выиграл российский этап «Формулы-1»

      18:30, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      18:30, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      116
      0
      #Россия\n#Сочи\n#гонки
      Фото: Reuters
      116
      0

      Второе и третье места заняли пилоты команды Ferrari – немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен соответственно.

      Сочи. Финский гонщик Валттери Боттас выиграл российский этап Формулы-1. Как сообщает «Интерфакс», второе и третье места заняли пилоты команды Ferrari – немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен соответственно.

      Отметим, что россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, в итоговом протоколе гонки разместился на 12-м месте.

      Гран-при России «Формулы-1» проводится на «Сочи Автодроме» четвертый год подряд. Самая современная в России гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. В 2014 и 2015 годах победу в гонках в Сочи одерживал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, в 2016 году - немецкий гонщик Нико Росберг, также выступавший за эту команду.

      Стоит сказать, что на Гран-при России присутствует президент России Владимир Путин, он лично вручит трофей победителю этапа. 

      18:30, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      116
      0
      #Россия\n#Сочи\n#гонки
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