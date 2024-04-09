Песни с передовой: автор-исполнитель и участник СВО Сергей Пестов выпустил новый клип

Москва. Новый клип на свою песню «Ещё живой» записал ветеран спецразведки погранвойск, участник боевых действий в Таджикистане, участник СВО Сергей Пестов. Видео для него было снято на передовой в преддверии новогодних праздников.

По словам автора-исполнителя, несмотря на снарядный голод и проблемы с пополнением, противник продолжает упорное сопротивление, регулярно пытается контратаковать наши позиции. Однако российские военные продолжают взламывать опорные пункты ВСУ, продвигаясь вперед.

Клип «Ещё живой» — это боевой привет нашему надёжному тылу, говорит Сергей Пестов.

«Грязь, блиндажи, условия быта, снарядные разрывы и ранения везде одинаковые. Да и лица парней выражают одно настроение – желание добить врага и вернуться домой. Мне хотелось показать настоящую фронтовую жизнь, а не срежиссированное кино. За нами правда и ваша вера. Именно с этими мыслями здесь все и идут к победе. И она тоже будет за нами!» — отметил автор клипа.

Кстати, в августе 2023 года Сергей Пестов снял в зоне СВО клип на другую свою песню, «Доброволец», который набрал более полумиллиона просмотров в соцсетях, также он транслировался на региональных телеканалах.

Посмотреть клип «Ещё живой» можно по ссылке. 18+