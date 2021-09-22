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В 2025 году в России может появиться запрещающий знак для беспилотных авто

17:15, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В 2025 году в России может появиться запрещающий знак для беспилотных авто
17:15, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
34
0
#Россия\n#дороги\n#автомобилисты\n#автомобиль\n#беспилотник
Фото: unsplash.com
34
0

Такие транспортные средства также получат обозначение.

Москва. Россия. В России в 2025 году могут ввести новый дорожный знак. Об этом пишет «Газета.ру»

Развитие беспилотных автомобилей повлечёт за собой не только изменение ПДД, но и появление новых дорожных знаков. Так, предполагается, что в 2025 году в России появится знак «Въезд беспилотникам запрещён». Его установят на дорогах общего пользования, но не везде. 

Автомобили, которые будут ездить без участия человека, должны будут обозначаться буквой А — «Автономное вождение». 

Сейчас проект обсуждается Минтрансом России, ГИБДД и Росстандартом. Знак представят 19 октября во время Форума инновационных транспортных технологий.

17:15, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
34
0
#Россия\n#дороги\n#автомобилисты\n#автомобиль\n#беспилотник
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