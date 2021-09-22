В 2025 году в России может появиться запрещающий знак для беспилотных авто

Такие транспортные средства также получат обозначение.

Москва. Россия. В России в 2025 году могут ввести новый дорожный знак. Об этом пишет «Газета.ру».

Развитие беспилотных автомобилей повлечёт за собой не только изменение ПДД, но и появление новых дорожных знаков. Так, предполагается, что в 2025 году в России появится знак «Въезд беспилотникам запрещён». Его установят на дорогах общего пользования, но не везде.

Автомобили, которые будут ездить без участия человека, должны будут обозначаться буквой А — «Автономное вождение».

Сейчас проект обсуждается Минтрансом России, ГИБДД и Росстандартом. Знак представят 19 октября во время Форума инновационных транспортных технологий.