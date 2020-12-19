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Россия вернет подаренную главе МИД Сергею Лаврову икону

18:10, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
Россия вернет подаренную главе МИД Сергею Лаврову икону
18:10, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
356
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#Россия\n#Украина\n#МИД\n#Сергей Лавров
Фото: flickr.com
356
0

Соответствующую ноту направила Украина.

Москва. России придется вернуть икону, подаренную главе МИД Сергею Лаврову в Сараево. Об этом пишет «Интерфакс».
Украина направила ноту в Боснию и Герцеговину с требованием вернуть 300-летню икону дарителям для проверки по линии Интерпола. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и вернуть ее на родину. По утверждениям украинской стороны, эта икона – культурное благо Украины.
Как пишет Лента. ру со ссылкой на ТАСС, на обороте реликвии есть печать с надписью «Нарком образования УССР».
18:10, 19 декабря, 2020
Анна Торхова
356
0
#Россия\n#Украина\n#МИД\n#Сергей Лавров