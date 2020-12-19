Россия вернет подаренную главе МИД Сергею Лаврову икону

Соответствующую ноту направила Украина.

Москва. России придется вернуть икону, подаренную главе МИД Сергею Лаврову в Сараево. Об этом пишет «Интерфакс»

Украина направила ноту в Боснию и Герцеговину с требованием вернуть 300-летню икону дарителям для проверки по линии Интерпола. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и вернуть ее на родину. По утверждениям украинской стороны, эта икона – культурное благо Украины.

Как пишет Лента. ру со ссылкой на ТАСС, на обороте реликвии есть печать с надписью «Нарком образования УССР».