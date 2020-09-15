Глава внешней разведки Нарышкин заявил об уничтожении запасов «Новичка» в России

О веществе вновь заговорили после инцидента с Алексеем Навальным.

Москва. Все запасы отравляющего вещества «Новичок» в России были уничтожены. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, пишут «Известия».

По его словам, запасы «Новичка» ликвидировали в соответствие с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Они (запасы «Новичка», ― прим. ред.) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО. И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ — это, конечно, дезинформация», — сказал Нарышкин.

Об отравляющем веществе вновь заговорили после инцидента, произошедшего с блогером Алексеем Навальным. Во время рейса Томск-Москва ему стало плохо и самолёт экстренно сел в Омске. Навального доставили в городскую больницу, а позже перевезли в Берлин, в клинику «Шарите».

Немецкие врачи заявили, что у блогера признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи ничего подобного не выявили.

2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», но доказательств этому предъявлено не было.