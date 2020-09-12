Правительство России выделит ещё 35 млрд рублей на пособия по безработице

До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей.

Москва. Правительство России дополнительно выделит на пособия по безработице 35,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В правительстве заявили, что это сделано во избежание невыплат. Отмечается, что до 31 декабря на поддержку безработных было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет 83% от предусмотренных на эти цели бюджетных средств.

Правительство поручило Роструду проконтролировать эффективность расходования средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.