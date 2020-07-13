Путин увидел исторический шанс решения жилищного вопроса в России

К 2026 году квартирами и домами обзаведутся 5 млн семей.



Ново-Огарево. Московская область. Россия может в ближайшие годы обеспечить отдельным жильем всех граждан. Об этом заявил президент Владимир Путин на прошедшем в понедельник, 13 июля, заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас, вы понимаете, что я хочу сказать, есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос» - заявил президент.

Путин добавил, что наличие жилья является одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и семьи. В связи с этим он поручил правительству и вице-премьеру Марату Хуснуллину, курирующему строительную отрасль, уделить особое внимание дальнейшему развитию доступной ипотеки. Перед этим Марат Хуснуллин заявил, что к 2026 году жилье смогут получить около 5 млн российских семей. Президент назвал эту цифру реалистичной, но отметил, что можно добиться большего и посоветовал ставить перед собой амбициозные цели.