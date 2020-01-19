Первое место по покупке турецкой недвижимости заняли жители Ирака.

Москва. Россияне оказались одними из самых активных покупателей жилья в Турции. По данным Газеты, об этом сообщило РБК со ссылкой на Институт статистики Турции.

В 2019 году число сделок по недвижимости, в которых фигурировали россияне, выросло на 26%. Граждане России вошли в тройку лидеров, совершив 2 890 сделок, сместив с третьей позиции представителей Саудовской Аравии.

Первое место по покупке турецкой недвижимости заняли жители Ирака (7 600 сделок) и Ирана (5 400 сделок).

Предполагается, что интерес россиян к жилью в Турции увеличился из-за изменения паспортной программы в стране