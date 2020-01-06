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«Сироты, крепостные, холопы»: Владимир Жириновский раздал деньги прохожим в Москве

16:39, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
«Сироты, крепостные, холопы»: Владимир Жириновский раздал деньги прохожим в Москве
16:39, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
212
0
#Владимир Жириновский\n#Москва\n#Россия\n#милосердие\n#деньги
Фото: instagram.com/zhirinovskiy/
212
0

Лидер либерал-демократов страны прогулялся по Красной площади столицы.

Москва. Владимир Жириновский раздал деньги прохожим на Красной площади российской столицы. Как передаёт «Эхо Москвы», трансляция с места событий велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в «Инстаграме».

«Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы», — говорил сам Жириновский, раздавая тысячные купюры.

Сам Владимир Вольфович сопроводил пост в «Инстаграме» о прогулке 5 января словами: «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!»

Жириновский раздает простолюдинам деньги

"Дети, инвалиды, кто ещё, сироты, крепостные, холопы" Жириновский в очередной раз с барской руки раздал немного деньжат простолюдинам.

16:39, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
212
0
#Владимир Жириновский\n#Москва\n#Россия\n#милосердие\n#деньги

 

 

 


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