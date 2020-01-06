«Сироты, крепостные, холопы»: Владимир Жириновский раздал деньги прохожим в Москве

Лидер либерал-демократов страны прогулялся по Красной площади столицы.

Москва. Владимир Жириновский раздал деньги прохожим на Красной площади российской столицы. Как передаёт «Эхо Москвы», трансляция с места событий велась в официальном аккаунте лидера ЛДПР в «Инстаграме».

«Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы», — говорил сам Жириновский, раздавая тысячные купюры.

Сам Владимир Вольфович сопроводил пост в «Инстаграме» о прогулке 5 января словами: «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!»