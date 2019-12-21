Пенсионный фонд России установил сроки выплаты январских пенсий

На «Почте России» их начнут доставлять 3 января.

Москва. Пенсионный фонд России принял решение об авансировании пенсионных выплат за январь. Об этом сообщила Газета.ру.

Перечисление пенсий в кредитные организации наметили на пятницу, 27 декабря. Средства начали поступать пенсионерам уже с 20 декабря.

«Почте России» деньги перечислят 25 декабря, их доставка пенсионерам организуют с пятницы, 3 января.

Напомним, в начале 2019 года ПФР провёл индексацию страховых пенсий на 7,05%, что позволило увеличить выплаты сверх уровня инфляции. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексированы на 2%.