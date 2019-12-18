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В России запретили сжигать не прошедший переработку мусор

17:12, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
В России запретили сжигать не прошедший переработку мусор
17:12, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
124
0
#экология\n#утилизация\n#закон\n#мусор\n#Госдума
Фото: pixabay.com
124
0

Предписывается до проведения утилизации извлекать из него полезные фракции.

Москва. Депутаты Госдумы приняли 18 декабря в третьем чтении закон, призванный содействовать охране окружающей среды. Он, в частности, запрещает сжигание отходов, в которых могут содержаться полезные составляющие, сообщили в пресс-службе российского парламента.

Документ предписывает производить переработку такого мусора с целью извлечения востребованного экономикой содержимого. Также закон расширяет понятие «утилизация отходов», включает туда энергетическую утилизацию (использование твердых коммунальных отходов) в качестве возобновляемого источника энергии.

Кроме того, уточняются вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду. 95% таких платежей с предприятий-загрязнителей направляются в региональные и местные бюджеты. Они станут целевыми и будут использоваться для финансирования переработки мусора.

Еще одно новшество - введение обязательной экологической экспертизы объектов мусоросжигания.

«Это важно, потому что социальные протесты, которые идут в регионах, связаны с тем, что люди не понимают, по какой технологии будут построены мусоросжигательные заводы. Система экологической экспертизы нужна, чтобы объяснить людям, будут ли какие‑то последствия. Если да – то какие, если нет – то почему», - уточнил председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов.

17:12, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
124
0
#экология\n#утилизация\n#закон\n#мусор\n#Госдума

 

 

 


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