ФСБ России проводит обыски в 3 городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.

Москва. В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводятся обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных на реализацию гособоронного заказа и федеральных целевых программ.

Силовики изымают документы, носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования.