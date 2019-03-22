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ФСБ России проводит обыски в 3 городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа

12:43, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
12:43, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#ФСБ\n#обыски\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#мошенничество\n#Липецк\n#хищение
Фото: Википедия
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Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.

Москва. В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводятся обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных на реализацию гособоронного заказа и федеральных целевых программ.

Силовики изымают документы, носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования.

12:43, 22 марта, 2019
Дарья Снидкова
62
0
#ФСБ\n#обыски\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#мошенничество\n#Липецк\n#хищение

 

 

 


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