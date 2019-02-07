Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

Раскопки велись на территории Селитренного городища в Астраханской области.

Астраханская область. Марийским археологам в поисках клада на территории Селитренного городища в Астраханской области помог суслик. Об этом сообщил местный портал «МедиаПоток».

Раскопки велись на месте столицы Золотой Орды в городе Сарай.

Суслику монеты помешали рыть норку, и он начал выбрасывать попадающиеся под лапки твердые кругляшки на поверхность.

Ученые же в нежеланном сусликом стройматериале признали историческую ценность. Всего на месте нашли 157 серебряных монет.

Археологи предполагают, что деньги хранились в холщевом мешке, который за несколько веков сгнил.

Монеты датируются XIV веком, сообщили в Маргосуниверситете.