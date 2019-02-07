Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

Раскопки велись на территории Селитренного городища в Астраханской области.
Астраханская область. Марийским археологам в поисках клада на территории Селитренного городища в Астраханской области помог суслик. Об этом сообщил местный портал «МедиаПоток».
Раскопки велись на месте столицы Золотой Орды в городе Сарай.
Суслику монеты помешали рыть норку, и он начал выбрасывать попадающиеся под лапки твердые кругляшки на поверхность.
Ученые же в нежеланном сусликом стройматериале признали историческую ценность. Всего на месте нашли 157 серебряных монет.
Археологи предполагают, что деньги хранились в холщевом мешке, который за несколько веков сгнил.
Монеты датируются XIV веком, сообщили в Маргосуниверситете.