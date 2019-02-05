Генпрокуратуру России попросили расследовать смену жительства тигра Амура

Парк, куда хотят отправить хищника, существует только на бумаге.

Приморский край. «Приморский сафари-парк» попросил Генпрокуратуру расследовать передачу тигра Амура в «Парк тигров» Краснодарского края. Соответствующее заявление на имена генпрокурора Юрия Чайки, руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опубликовали на сайте сафари-парка.

По информации гендиректора ООО «Амурский тигр» (Приморский Сафари-парк) Дмитрия Мезенцева, место, куда хотят отправить тигра, существует только на бумагах.

Мезенцев уверяет, что директор «Зоосада Приамурский» Андрей Долин, занимающийся передачей, ввел в заблуждение координатора программы ЕАРАЗА, утверждая, что на Кубани для хищника есть все условия для приема. Также Долин понимал, что смена жительства для хищника означает выход из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра.

Напомним, Амур стал известен в сети после необычной дружбы с козлом Тимуром.