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Саратовский депутат подвел итоги «министерской диеты»

09:26, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
09:26, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#Саратовская область\n#потребительские цены\n#потребители\n#эксперимент\n#депутат
Фото: vzsar.ru
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Бондаренко предложил увеличить размер потребительской корзины до 10 тыс. руб.

Саратовская область. Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко подвел итоги «министерской диеты». О результатах и выводах народный избранник рассказал в ходе пресс-конференции «Министерская диета или как саратовский депутат съел потребительскую корзину», пишет агентство городских новостей «Москва».

Напомним, Бондаренко постарался в течение месяца питаться на 3,5 тыс. рублей, то есть на прожиточный минимум. Уже после двух недель эксперимента депутат пожаловался на однообразность пищи и об ухудшение самочувствия. Также мужчина похудел на 6 кг.

Сейчас кандидат от КПРФ планирует выступить с законодательной инициативой об увеличении размера потребительской корзины до 10 тыс. руб.

«Потребительская корзина должна быть не менее 10 тыс. руб, прожиточный минимум - не менее 20 тыс. руб. Однако это не касается Москвы, потому что в Москве должны быть объективно другие условия. <...> По моему мнению, 10 тыс. руб. - самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», - заявил депутат.

Кроме того, Бондаренко порекомендовал чиновникам попробовать на себе «министерскую диету».

«Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений», - добавил он.

Напомним, в начале октября министр труда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что «человек может нормально существовать на прожиточный минимум в 3,5 тыс. руб.». Однако сама сесть на диету отказалась, сославшись на министерский статус. Позже ее уволили.

 

09:26, 14 ноября, 2018
Дарья Снидкова
1103
0
#Саратовская область\n#потребительские цены\n#потребители\n#эксперимент\n#депутат

 

 

 


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