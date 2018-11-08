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Севший на «министерскую диету» саратовский депутат похудел на 6 кг за две недели

09:38, 08 ноября, 2018
Дарья Снидкова
09:38, 08 ноября, 2018
Дарья Снидкова
265
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#Саратовская область\n#еда\n#эксперимент\n#депутат
Фото: iz.ru
265
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Мужчина питался в основном крупами и овощами.

Саратовская область. Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, севший на «министерскую диету», похудел на 6 кг. Как он рассказал ТАСС, пытаясь «растянуть» 3500 руб. на месяц, мужчина питался в основном крупами и овощами, пишут «Известия».

Дневной рацион мужчины состоял из полутора яиц на завтрак и гречки или щей без мяса – на обед.

«Я весил 94 кг на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», — рассказал Бондаренко.

Напомним, депутат ограничил свой рацион 24 октября.

В середине того же месяца министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталью Соколову уволили за высказывания о прожиточном минимуме. По мнению женщины, на жизнь вполне хватит 3700 руб, так как «макарошки всё время стоят одинаково». Бондаренко предложил коллеге самой сесть на такую диету, но та отказалась, сославшись на министерский статус.

 

 

 

 

09:38, 08 ноября, 2018
Дарья Снидкова
265
0
#Саратовская область\n#еда\n#эксперимент\n#депутат

 

 

 


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