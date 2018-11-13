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В Тюмени не накажут кондуктора автобуса, выгнавшего школьницу на мороз за городом

10:55, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
10:55, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
667
0
#общество\n#Тюмень\n#школьники\n#мороз
Фото: pxhere.com
667
0

Девочка пять часов шла домой пешком.

Тюмень. Тюменская область. 11-летней школьнице в Тюмени пришлось 5 часов идти по морозу домой. Как пишет РЕН ТВ, в истории ребенка не нашлось никого, кто бы помог девочке.

Возвращаясь после дополнительных занятий, школьница перепутала автобусы и, сев в не свой, уснула. Проснувшись, она увидела за окном завод. Денег у школьницы больше не было – последние она потратила на билет. Телефона с собой не оказалось.

Девочка попыталась объяснить ситуацию кондуктору, но та высадила и оставила ребенка за городом. Сочувствия не проявили и кондукторы других автобусов, проезжающие водители отказывали везти ее бесплатно, люди проходили мимо.

Девочка самостоятельно преодолела 14 км пути, ориентируясь в незнакомом районе лишь на проезжающие мимо автобусы, «которые вели к дому».

Все это время в городе ее искали родители, учитель, а потом полиция. Ребенка кондукторы опознали по фотографии, сказав, что видели ее на остановке.

Сейчас водители и кондукторы заявляют, что такой ситуации не могло произойти.

«Да никто бы никогда ребенка не высадил. У нас вообще запрещено высаживать детей из автобуса. Есть деньги, нет денег – все равно обязан везти» - сказал один из водителей.

Кондуктор, у которого брали интервью журналисты, подтвердил, что они просто не имеют права высаживать детей «тем более, когда прохладно и погода такая».

Тем не менее, мама девочки вспомнила, что это не первый раз, когда она видит равнодушие сотрудников общественного транспорта.

«Что касается кондукторов, да это у нас болезнь. Дважды были такие ситуации, когда я платила за ребенка в автобусе, только чтобы его не высадили. Причем два раза это было зимой», - сказала женщина.

Издание пишет, что за год – это четвертый подобный случай в Тюмени. Департамент транспорта посоветовал родителям и детям запоминать номера автобуса и маршрута.

Однако за антисоциальное поведение вряд ли кто-то понесет наказание. Школьница не запоминала номеров, а те, кто выставил ребенка на мороз, сами не признаются.

 

 

10:55, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
667
0
#общество\n#Тюмень\n#школьники\n#мороз

 

 

 


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