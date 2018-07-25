Посетителей Банка России в Санкт-Петербурге заставили взвешиваться

Таким образом охрана проверяет, сколько человек прошли по пропуску.

Санкт-Петербург. В Северо-Западном главном управлении Банка России в Санкт-Петербурге при входе стали взвешивать посетителей. Как пишет «Фонтанка.ру», сделано это в целях безопасности.

Таким образом в банке проверяют, один ли человек прошел через входной шлюз по электронному документу. Для этого банку необходимо знать вес каждого посетителя, который фиксируется при оформлении пропуска.

Как поступят в ситуации, если человек потолстел или сбросил вес – не сообщается.