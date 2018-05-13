Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

В первом квартале этого года лидирует Ford Focus. В тройке также располагаются Toyota Corolla и Hyundai Solaris.

Москва. Россия. Аналитики «Автостат Инфо» составили список иномарок с самыми высокими продажами на вторичном авторынке в первом квартале этого года. В первом квартале этого года лидирует Ford Focus. В тройке также располагаются Toyota Corolla и Hyundai Solaris.

Отмечается, что с января по март этого года перепродажи «Форда» выросли незначительно, на 0,1%, и составили 28 330 ед. Продажи «Тойоты Короллы» сократились в отчетный период на 5% до 22 932 ед. авто. Спрос на подержанные «Солярисы» вырос в отчетный квартал на 23%, а перепродажи модели достигли отметки в 18 826 ед.

Четвертое и пятое места в рейтинге среди иномарок принадлежат соответственно Toyota Camry (16 403 ед., -0,5%) и KIA Rio (16 238 авто, +25,5%).

ТОП-10 бестселлеров рынка иномарок с пробегом в первом квартале 2018 года составили также:

Renault Logan — 16 099 шт. (+7%),

Chevrolet NIVA — 15 906 ед. (+3,2%),

Opel Astra — 13 030 авто (-2%),

Daewoo Nexia — 13 015 машин (-6%),

Mitsubishi Lancer — 11 155 ед. (-4%).