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Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

12:35, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
12:35, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
561
0
#рейтинг\n#автомобилисты\n#покупатели\n#автомобиль
Фото: avtostat-info.com
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В первом квартале этого года лидирует Ford Focus. В тройке также располагаются Toyota Corolla и Hyundai Solaris.

Москва. Россия. Аналитики «Автостат Инфо» составили список иномарок с самыми высокими продажами на вторичном авторынке в первом квартале этого года. В первом квартале этого года лидирует Ford Focus. В тройке также располагаются Toyota Corolla и Hyundai Solaris.

Отмечается, что с января по март этого года перепродажи «Форда» выросли незначительно, на 0,1%, и составили 28 330 ед. Продажи «Тойоты Короллы» сократились в отчетный период на 5% до 22 932 ед. авто. Спрос на подержанные «Солярисы» вырос в отчетный квартал на 23%, а перепродажи модели достигли отметки в 18 826 ед.

Четвертое и пятое места в рейтинге среди иномарок принадлежат соответственно Toyota Camry (16 403 ед.,  -0,5%) и KIA Rio (16 238 авто, +25,5%).

ТОП-10 бестселлеров рынка иномарок с пробегом в первом квартале 2018 года составили также:

Renault Logan — 16 099 шт. (+7%),

Chevrolet NIVA —  15 906 ед. (+3,2%),

Opel Astra — 13 030 авто (-2%),

Daewoo Nexia — 13 015 машин (-6%),

Mitsubishi Lancer — 11 155 ед. (-4%).

12:35, 13 мая, 2018
Георгий Поветкин
561
0
#рейтинг\n#автомобилисты\n#покупатели\n#автомобиль

 

 

 


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