СМИ: в Минюсте предложили увеличить штрафы для авиадебоширов до 40 тыс рублей

Кроме того, ведомство предлагает внести отдельную статью о мелком хулиганстве на борту самолета.

Москва. В российском Минюсте предложили увеличить штрафы для авиадебоширов. Как пишут «Известия», поправки хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно тексту документа, ведомство предлагает увеличить штрафные санкции для недобросовестных пассажиров до 20-40 тысяч рублей. В частности, такой штраф они могут заплатить за курение на борту или за отказ пристегнуться во время взлета или посадки лайнера.

Кроме того, Минюст предлагает внести статью о мелком хулиганстве на борту самолета. Речь идет о тех случаях, которые не считаются грубым нарушением общественного порядка. Например, если пассажир толкает окружающих и грубит им.

За ее нарушение авиадебоширов предлагают наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей. Таким образом, считают в министерстве, поправки помогут сократить число правонарушений.

Однако ряд экспертов в этой области не согласились с инициативой. Так, партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов посчитал, что мелкое хулиганство в зависимости от обстоятельств можно считать как административным, так и уголовным правонарушением. И в будущем из-за этого может увеличиться число взяток.

С другой стороны, пишет издание, свои замечания сделали и в МВД. Специалисты предполагают, что новая статья создаст сложности в работе правоохранителей, так как в законодательстве уже есть отдельная статья «Хулиганство». Кроме того, в МВД сумму штрафов посчитали недостаточно обоснованными.

Отмечается, что законопроект согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента России. В ближайшее время его рассмотрят в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.