Такая льгота может появиться для многодетных семей.

Москва. В Госдуме предложили использовать земельные участки в качестве первого взноса по ипотеке. Как пишет РТ, с инициативой выступил депутат Василий Власов.

Согласно законопроекту, такие уступки при оформлении кредита на строительство или покупку жилья могут появиться для льготной категории граждан. В частности, для многодетных семей, у которых зачастую нет необходимой для первоначального взноса суммы.

При этом в рамках инициативы предлагается выделять участки с кадастровой стоимостью не менее 1 млн рублей. По словам Власова, это условие прописано в законопроекте в связи с тем, что часто людям дают самую дешевую землю без инфраструктуры и далеко от городов, из-за чего ее сложно использовать под строительство жилья.

Отмечается, что в настоящее время документ направлен на рассмотрение в Минтруд.