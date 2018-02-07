Зоозащитники: в Тверской области владелец питомника ездовых собак довел животных до истощения

Жалобу на скупого хозяина проверяет Следственный комитет.

Гущино. Тверская область. 160 ездовых собак погибают от голода в деревне Гущино Тверской области. Проверку по жалобе зоозащитников на владельца питомника организовал Следственный комитет.

Как пишут «Известия», об этом в среду, 7 февраля, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Валерия Павлова. Она пообещала, что проверку проведут в кратчайшие сроки, и в случае подтверждения информации могут быть возбуждены уголовные дела.

Ранее общественники не раз просили владельца собак уступить им самых заморенных животных, чтобы подкормить их до нормального веса. Однако тот лишь однажды согласился на это и отдал 8 особей. Еще 160 продолжают содержаться в неудовлетворительных условиях.

Чтобы привлечь внимание к происходящему, зоозащитники организовали сбор подписей под петицией «Спасем ездовых собак – узников концлагеря в деревне Гущино Тверской области» на платформе Change.org.

Сообщается, что в питомнике содержатся собаки пород сибирский хаски, аляскинский маламут и помесь гончих пород с борзыми, которые используются для катания на упряжках. Из-за недокорма собаки крайне истощены: вес большинства вдвое ниже нормы, утверждают инициаторы кампании по спасению животных.