В России МРОТ увеличат до размера прожиточного минимума с 1 мая 2018 года

Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.

Москва. В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируют увеличить до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По словам главы Минтруда, законопроект о повышении МРОТ будет подготовлен и представлен в ближайшее время. При его разработке специалисты будут ориентироваться на величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2017 года.

Таким образом, отметил министр труда, с мая 2018 года «минималка» может повыситься до 11 163 рублей. При этом работодатель будет не вправе оплачивать месячное рабочее время своих работников ниже этой планки.

Напомним, ранее сообщалось, что размер МРОТ планировали увеличить с 1 января нынешнего года. Соответствующий документ в первом чтении приняла нижняя палата российского парламента. Тогда отмечалось, что «минималка» составит 85% от прожиточного минимума - 9489 рублей.