Госдума согласилась повысить МРОТ до прожиточного минимума

Процесс будет проходить поэтапно: с 1 января «минималка» составит 9,5 тысяч рублей.

Москва. Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, нацеленный на приравнивание к 2019 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) к уровню прожиточного минимума. Как сообщает «Интерфакс», документ был рассмотрен в среду, 8 ноября.

В частности, авторы документа предложили установить размер МРОТ с 1 января 2018 года в 9489 рублей. Это составляет 85% прожиточного минимума. В дальнейшем «минималку» будут поэтапно поднимать и дальше. Полного размера прожиточного минимума она достигнет в 2019 году.

Отмечается, что в случае, если прожиточный минимум понизится, то МРОТ вслед за ним понижаться не будет.