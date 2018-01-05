В России открылись первые пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Пункты уже заработали в Хабаровске.

Хабаровск. Первые пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах открылись в Хабаровске. Об этом пишет Российская газета со ссылкой на ТАСС.

Действующему президенту необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей жителей, при этом от каждого субъекта их должно быть не менее 7,5 тыс.

Напомним, 26 декабря инициативная группа численностью более 600 тыс. человек проголосовала за выдвижение Владимира Путина. Уже 27 декабря он представил в Центризбирком все необходимые документы.

Президента страны россияне выберут 18 марта 2018 года.