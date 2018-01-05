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      В России открылись первые пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина

      10:03, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      10:03, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      435
      0
      #Владимир Путин\n#Россия\n#выборы Президента РФ\n#март
      Фото: vk.com
      435
      0

      Пункты уже заработали в Хабаровске.

      Хабаровск. Первые пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах открылись в Хабаровске. Об этом пишет Российская газета со ссылкой на ТАСС.

      Действующему президенту необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей жителей, при этом от каждого субъекта их должно быть не менее 7,5 тыс.

      Напомним, 26 декабря инициативная группа численностью более 600 тыс. человек проголосовала за выдвижение Владимира Путина. Уже 27 декабря он представил в Центризбирком все необходимые документы.

      Президента страны россияне выберут 18 марта 2018 года.

      10:03, 05 января, 2018
      Анна Торхова
      435
      0
      #Владимир Путин\n#Россия\n#выборы Президента РФ\n#март

       

       

       

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