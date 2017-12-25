Владимир Мединский назвал условия передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви

По словам главы Минкульта, это произойдёт только в том случае, если церковь возьмет на себя обслуживание, содержание и восстановление храма.

Москва. Министр культуры России Владимир Мединский назвал условия, при соблюдении которых Исаакиевский собор Санкт-Петербурга передадут в распоряжение Русской православной церкви. Как пишет ИА REGNUM, такое заявление глава Минкульта сделал во время программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

Передача собора РПЦ, заявил Мединский, может произойти только в том случае, если церковь возьмет на себя обслуживание, содержание и реставрацию храма. «Мне кажется, было бы разумно в целом передать это церкви, если есть приход, если есть служба, если церковь готова взять этот храм на обслуживание, содержание, восстановление» - сказал министр.

Кроме того, он подчеркнул, что, в первую очередь, нужно определить на каких условия РПЦ будет содержать Исаакий: кто будет оплачивать реставрационные работы, будет ли вход туда бесплатным, как во всех храмах, или же будут организованы платные экскурсии.

Также Мединский отметил, что необходимо просчитать все последствия передачи собора церкви, так как Исаакиевский собор является вторым по посещаемости музеем в Петербурге после Эрмитажа. И как отразится его возможная передача РПЦ на удобстве не только верующих, но и вообще всех посетителей.

Напомним, в настоящее время здание храма находится под управлением Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В марте 2017 года избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила заявку на проведение референдума по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Городской парламент отклонил этот запрос и отказался выносить эту тему на общегородское голосование.