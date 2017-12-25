  • $ 58.32 ↓
  • € 69.13 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Владимир Мединский назвал условия передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви

      09:30, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:30, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      263
      0
      #церковь\n#Санкт-Петербург\n#РПЦ\n#Владимир Мединский\n#Исаакиевский собор
      Фото: vk.com
      263
      0

      По словам главы Минкульта, это произойдёт  только в том случае, если церковь возьмет на себя обслуживание, содержание и восстановление храма.

      Москва. Министр культуры России Владимир Мединский назвал условия, при соблюдении которых Исаакиевский собор Санкт-Петербурга передадут в распоряжение Русской православной церкви. Как пишет ИА REGNUM, такое заявление глава Минкульта сделал во время программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».  

      Передача собора РПЦ, заявил Мединский, может произойти только в том случае, если церковь возьмет на себя обслуживание, содержание и реставрацию храма. «Мне кажется, было бы разумно в целом передать это церкви, если есть приход, если есть служба, если церковь готова взять этот храм на обслуживание, содержание, восстановление» - сказал министр.  

      Кроме того, он подчеркнул, что, в первую очередь, нужно определить на каких условия РПЦ будет содержать Исаакий: кто будет оплачивать реставрационные работы, будет ли вход туда бесплатным, как во всех храмах, или же будут организованы платные экскурсии.  

      Также Мединский отметил, что необходимо просчитать все последствия передачи собора церкви, так как Исаакиевский собор является вторым по посещаемости музеем в Петербурге после Эрмитажа. И как отразится его возможная передача РПЦ на удобстве не только верующих, но и вообще всех посетителей.  

      Напомним, в настоящее время здание храма находится под управлением Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В марте 2017 года избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила заявку на проведение референдума по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Городской парламент отклонил этот запрос и отказался выносить эту тему на общегородское голосование. 

      09:30, 25 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      263
      0
      #церковь\n#Санкт-Петербург\n#РПЦ\n#Владимир Мединский\n#Исаакиевский собор

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В роддоме Сарапула, где погибли роженицы, проведут служебную проверку

      10:56, 18 декабря, 2017
      12120

      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      5038
      18:51, 20 декабря, 2017

      Руководителем пресс-службы главы и правительства Удмуртии станет Марина Баль

      4343
      22:31, 18 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

      3914
      18:00, 20 декабря, 2017

      В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов»

      3898
      11:34, 23 декабря, 2017

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      11:52, 22 декабря, 2017
      1581

      В Нижнем Новгороде задержали зампредседателя законодательного собрания Олега Сорокина

      817
      16:35, 19 декабря, 2017

      После рассмотрения апелляции суд смягчил приговор хабаровским живодеркам

      779
      12:30, 21 декабря, 2017

      Зампредседатель заксобрания Нижнего Новгорода Олег Сорокин проведет в СИЗО два месяца

      665
      09:48, 20 декабря, 2017

      Центробанк снял клип про новые купюры на песню группы «Мумий Тролль»

      659
      17:20, 22 декабря, 2017

      В США опубликовали лонг-лист премии «Оскар»

      16:28, 20 декабря, 2017
      609

      В США Иванку Трамп и ее мужа обвинили в сокрытии доходов

      606
      11:27, 18 декабря, 2017

      Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский садик после Нового года

      586
      15:52, 19 декабря, 2017

      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      576
      19:30, 23 декабря, 2017

      Шторм «Кай-Так» обрушился на Филиппины: погибло около 30 человек

      569
      09:40, 18 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: продление ареста Соловьева и обновление аэропорта

      LIVE: Доклад Александра Бречалова «О положении в Удмуртской Республике»

      LIVE: Доклад Александра Бречалова «О положении в Удмуртской Республике»