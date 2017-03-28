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      Избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила заявку на проведение референдума по Исаакиевскому собору

      19:20, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      19:20, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      108
      0
      #Санкт-Петербург\n#РПЦ\n#храмы\n#референдум\n#Исаакиевский собор
      Фото: ru.wikipedia.org
      108
      0

      Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

      Санкт-Петербург. Избирком одобрил ходатайство инициативной группы на проведение референдума о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник подтвердил это, сообщает «РБК».

      Инициативная группа подала заявку 14 марта после того, как избирком отклонил первое заявление, указав на ошибки в оформлении документа. Инициаторы всенародного голосования хотят узнать у петербуржцев, согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор, Петропавловский собор и храм Спаса-на-Крови остались в собственности города, сохраняя музейные функции с возможностью проведения богослужений.

      «Нельзя на референдум субъекта Российской Федерации поставить вопрос, связанный с исполнением федерального законодательства, поэтому заксобрание в силу закона не может одобрить проведение такого референдума. Проведение референдума невозможно», — говорит руководитель фракции «Единая Россия» заксобрания Петербурга Александр Тетердинко.

      Исаакиевский собор носит статус музея с 1928 года. С 1990 года в нем возобновили православные богослужения. 30 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о намерении передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.

       

      19:20, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      108
      0
      #Санкт-Петербург\n#РПЦ\n#храмы\n#референдум\n#Исаакиевский собор
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