Избирательная комиссия Санкт-Петербурга одобрила заявку на проведение референдума по Исаакиевскому собору

Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

Санкт-Петербург. Избирком одобрил ходатайство инициативной группы на проведение референдума о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник подтвердил это, сообщает «РБК».

Инициативная группа подала заявку 14 марта после того, как избирком отклонил первое заявление, указав на ошибки в оформлении документа. Инициаторы всенародного голосования хотят узнать у петербуржцев, согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский собор, Петропавловский собор и храм Спаса-на-Крови остались в собственности города, сохраняя музейные функции с возможностью проведения богослужений.

«Нельзя на референдум субъекта Российской Федерации поставить вопрос, связанный с исполнением федерального законодательства, поэтому заксобрание в силу закона не может одобрить проведение такого референдума. Проведение референдума невозможно», — говорит руководитель фракции «Единая Россия» заксобрания Петербурга Александр Тетердинко.

Исаакиевский собор носит статус музея с 1928 года. С 1990 года в нем возобновили православные богослужения. 30 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о намерении передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.