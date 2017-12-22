ЦИК официально утвердила Жириновского в качестве первого кандидата в президенты России

Лидер ЛДПР теперь может сформировать избирательный фонд и вести агитацию.

Москва. Центризбирком официально утвердил Владимира Жириновского в качестве первого кандидата в президенты России на предстоящих выборах. Как пишет Интерфакс, теперь лидер ЛДПР может сформировать избирательный фонд и вести агитацию.

По информации агентства, политик стал первым, кто подал документы о выдвижении на президентские выборы. Его кандидатуру ЦИК официально утвердила на заседании в пятницу, 22 декабря.

Отмечается, что согласно календарному плану Центризбиркома, кандидаты от партий должны представить документы о своем выдвижении в Центризбирком не позднее 12 января, а самовыдвиженцы - не позднее 7 января.

Напомним, ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского на президентские выборы 20 декабря. Такое решение на съезде партии было принято единогласно.