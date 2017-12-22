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      ЦИК официально утвердила Жириновского в качестве первого кандидата в президенты России

      16:14, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:14, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      336
      0
      #ЛДПР\n#Владимир Жириновский\n#общество\n#ЦИК\n#выборы Президента РФ
      Фото: vk.com
      336
      0

      Лидер ЛДПР теперь может сформировать избирательный фонд и вести агитацию.

      Москва. Центризбирком официально утвердил Владимира Жириновского в качестве первого кандидата в президенты России на предстоящих выборах. Как пишет Интерфакс, теперь лидер ЛДПР может сформировать избирательный фонд и вести агитацию.  

      По информации агентства, политик стал первым, кто подал документы о выдвижении на президентские выборы. Его кандидатуру ЦИК официально утвердила на заседании в пятницу, 22 декабря.

      Отмечается, что согласно календарному плану Центризбиркома, кандидаты от партий должны представить документы о своем выдвижении в Центризбирком не позднее 12 января, а самовыдвиженцы - не позднее 7 января.  

      Напомним, ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского на президентские выборы 20 декабря. Такое решение на съезде партии было принято единогласно.

      16:14, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      336
      0
      #ЛДПР\n#Владимир Жириновский\n#общество\n#ЦИК\n#выборы Президента РФ

       

       

       

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