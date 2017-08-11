Минэкономразвития потребовало ввести фото- и видеофиксацию техосмотра автомобилей

Данная мера призвана остановить торговлю фальшивыми диагностическими картами.

Москва. Частные фирмы, проводящие техосмотр транспортных средств, могут обязать снимать процесс на фото и видео. Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития.

Ведомство обеспокоено массовой продажей диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Ожидается, что законопроект будет внесён в правительство осенью.

В частности, Минэкономразвития предлагает фиксировать на фото и видео номер автомобиля, а также время и место прохождения технического осмотра. Кроме того, законопроект предусматривает передать функции по ведению единой автоматизированной базы данных от ГИБДД Российскому союзу автостраховщиков. Также будет усилена административная ответственность за нарушения в сфере техосмотра. Функции внеплановых проверок будут возложены на Ространснадзор.

Напомним, c 2011 года российские автовладельцы могут получать документ об исправности машины не только в ГИБДД, но и у частных предпринимателей, имеющих право на предоставление данной услуги. Аккредитацией операторов техосмотра занимается сейчас Российский союз автостраховщиков. Там отмечают, что сейчас в России действуют 4161 оператор и 4689 пунктов технического осмотра.