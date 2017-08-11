  • $ 59.96 ↓
  • € 70.42 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Минэкономразвития потребовало ввести фото- и видеофиксацию техосмотра автомобилей

      12:10, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:10, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      92
      0
      #авто\n#Минэкономразвития\n#автомобилисты\n#законопроект
      Фото: pixabay.com
      92
      0

      Данная мера призвана остановить торговлю фальшивыми диагностическими картами.  

      Москва. Частные фирмы, проводящие техосмотр транспортных средств, могут обязать снимать процесс на фото и видео. Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития.  

      Ведомство обеспокоено массовой продажей диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Ожидается, что законопроект будет внесён в правительство осенью.  

      В частности, Минэкономразвития предлагает фиксировать на фото и видео номер автомобиля, а также время и место прохождения технического осмотра. Кроме того, законопроект предусматривает передать функции по ведению единой автоматизированной базы данных от ГИБДД Российскому союзу автостраховщиков. Также будет усилена административная ответственность за нарушения в сфере техосмотра. Функции внеплановых проверок будут возложены на Ространснадзор.

      Напомним, c 2011 года российские автовладельцы могут получать документ об исправности машины не только в ГИБДД, но и у частных предпринимателей, имеющих право на предоставление данной услуги. Аккредитацией операторов техосмотра занимается сейчас Российский союз автостраховщиков. Там отмечают, что сейчас в России действуют 4161 оператор и 4689 пунктов технического осмотра.

      12:10, 11 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      92
      0
      #авто\n#Минэкономразвития\n#автомобилисты\n#законопроект

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев дал показания на других участников дела

      20:07, 07 августа, 2017
      6953

      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковая» в Ижевске

      5766
      14:55, 08 августа, 2017

      Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили под домашний арест

      4191
      20:22, 07 августа, 2017

      Брендом Удмуртии может стать коробка

      4108
      11:45, 07 августа, 2017

      Сильный ливень вновь затопил улицы Ижевска

      3584
      18:35, 05 августа, 2017

      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      7845

      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      5751
      12:53, 05 августа, 2017

      СМИ: Малахов решил уйти с Первого канала в декрет

      1105
      16:08, 07 августа, 2017

      Черный гейзер испугал отдыхавших на сочинском пляже

      853
      16:48, 05 августа, 2017

      Вслед за Андреем Малаховым с Первого канала уходит Александр Олешко

      833
      09:05, 09 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00, 10 августа, 2017
      2844

      Пользователи iPhone обожглись чехлами для гаджетов

      703
      10:16, 04 августа, 2017

      Apple запатентовала новый iPhone

      667
      12:00, 09 августа, 2017

      Британцам показали фильм с новыми откровениями принцессы Дианы

      657
      17:00, 07 августа, 2017

      Миллиардер Роман Абрамович расстался с Дарьей Жуковой

      616
      18:43, 07 августа, 2017

      Мультимедиа

      Открытие склада терминала на ПП Глазов молоко

      10 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: воткинский протест и проблема обманутых дольщиков

      10 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: встреча Путина с ижевчанкой и подозрительная игрушка в банке

      09 августа, 2017