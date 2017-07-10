Центробанку хотят поручить блокировать финансовые пирамиды в сети

В черный список могут попасть также некоторые брокеры и форекс-дилеры.

Москва. Новым видом противоправного контента в России могут объявить незаконные финансовые операции. Согласно поправкам в законодательство, которые планируют ввести Минкомсвязь и Центробанк, сайты по их продвижению будут блокировать в интернете наравне с предложениями купить наркотики и посмотреть порно, пишут «Известия» со ссылкой на источник в ЦБ.

Издание сообщает, что Банк России предполагается наделить правом выносить решения о незаконности деятельности тех или иных финансовых организаций в сети. Информацию об их сайтах ЦБ будет направлять в Роскомнадзор, а тот – включать нарушителей в черный список.

Как пояснили в Центробанке, попасть в такой перечень могут организации, предоставляющие финансовые услуги без лицензии Банка России, в том числе зарегистрированные за рубежом. В первую очередь это может коснуться некоторых участников рынка ценных бумаг, а также форекс-дилеров. Кроме того, под удар попадут организаторы финансовых пирамид в интернете.

В начале 2017 года ЦБ уже получил возможность в досудебном порядке требовать от регистраторов доменных имен блокировать сайты, распространяющие вредоносные программы, но только в сегментах .ru и .рф. Теперь Банк России сможет запрещать сайты незаконных финансовых организаций, работающих в любой доменной зоне и в любой юрисдикции, отмечает издание.