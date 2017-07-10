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      Центробанку хотят поручить блокировать финансовые пирамиды в сети

      16:49, 10 июля, 2017
      Новичок
      16:49, 10 июля, 2017
      Новичок
      105
      0
      #Минкомсвязи\n#Роскомнадзор\n#Центробанк\n#финансы и деньги\n#финансовые пирамиды
      Фото: pixabay.com
      105
      0

      В черный список могут попасть также некоторые брокеры и форекс-дилеры.  

      Москва. Новым видом противоправного контента в России могут объявить незаконные финансовые операции. Согласно поправкам в законодательство, которые планируют ввести Минкомсвязь и Центробанк, сайты по их продвижению будут блокировать в интернете наравне с предложениями купить наркотики и посмотреть порно, пишут «Известия» со ссылкой на источник в ЦБ.  

      Издание сообщает, что Банк России предполагается наделить правом выносить решения о незаконности деятельности тех или иных финансовых организаций в сети. Информацию об их сайтах ЦБ будет направлять в Роскомнадзор, а тот – включать нарушителей в черный список.  

      Как пояснили в Центробанке, попасть в такой перечень могут организации, предоставляющие финансовые услуги без лицензии Банка России, в том числе зарегистрированные за рубежом. В первую очередь это может коснуться некоторых участников рынка ценных бумаг, а также форекс-дилеров. Кроме того, под удар попадут организаторы финансовых пирамид в интернете.  

      В начале 2017 года ЦБ уже получил возможность в досудебном порядке требовать от регистраторов доменных имен блокировать сайты, распространяющие вредоносные программы, но только в сегментах .ru и .рф. Теперь Банк России сможет запрещать сайты незаконных финансовых организаций, работающих в любой доменной зоне и в любой юрисдикции, отмечает издание.

      16:49, 10 июля, 2017
      Новичок
      105
      0
      #Минкомсвязи\n#Роскомнадзор\n#Центробанк\n#финансы и деньги\n#финансовые пирамиды

       

       

       

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