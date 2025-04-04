Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заблокировали доступ к сайту с «чувствительной информацией». Об этом «Сусанину» рассказали в Управлении Роскомнадзора по республике.

В середине марта в редакцию обратилась обеспокоенная жительница Ижевска. Она сообщила, что в приложении Яндекс Карты по адресу: улица Ленина появилось заведение «Сливки». В описании организации указывается, что это СПА-салон, однако при переходе на сайт оказывается, что под видом СПА здесь работает салон эротического массажа. На ныне заблокированном сайте были размещены различные программы и изображения обнажённых девушек.

Фото: Яндекс Карты

Корреспондент «Сусанина» обратился в несколько ведомств с вопросом о законности работы сайта. Как сообщили в Управлении РКН, сайт работал до 2 апреля, но при проверке 3 числа было зафиксировано, что он заблокирован. В Управлении отметили, что, в соответствии с действующим законодательством, распространение информации о приобретении интимных услуг в интернете подлежит уголовной или административной ответственности.

Фото: скриншот Управление РКН по Удмуртии.