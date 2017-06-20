Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

Два дня январских праздников перенесут на 8 марта и Первомай.

Москва. Стало известно, какие дни в будущем году, вероятнее всего, станут рабочими, а какие – выходными и праздничными. Проект графика подготовило министерство труда и социальной защиты населения России, пишут «Известия».

В частности, два дня из новогодних каникул предлагается перенести ближе к Международному женскому дню и Первомаю. Это 6 и 7 января, которые выпадают в 2018 году на субботу и воскресенье. Они позволят россиянам отдохнуть дополнительно 11 марта и 2 мая соответственно. А сами новогодние каникулы продлятся с субботы, 30 декабря, по понедельник, 8 января, включительно.

Кроме того, «длинные выходные» в будущем году выпадут на День защитника Отечества (23–25 февраля), Международный женский день (8–11 марта), День весны и труда (29 апреля - 2 мая), День Победы (7-9 мая), День России (10–12 июня) и День народного единства (3–5 ноября).

В целом работники российских предприятий в 2018 году будут отдыхать дополнительно 28 дней. Добавим, проект должен пройти общественное обсуждение, и лишь после этого он станет законом.