В Самаре задержали украинского шпиона

Он уже дал признательные показания.

Самара. Федеральная служба безопасности России и сотрудники самарской полиции задержали агента подразделения «Спецрезерв» Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Подозреваемый признался, что занимался визуальной разведкой объектов военной и транспортной инфраструктуры в Донецкой народной республике, Ростовской и Самарской областях в интересах ГУР МОУ, сообщает «Российская газета».

По данным следствия, в ноябре-декабре 2016 года он выезжал в Ростов-на-Дону для разведки объектов транспортной инфраструктуры. Он отмечал схемы расположения помещений и прилегающей территории, посты охраны и полиции, их количество, места установки видеокамер, пропускной режим на входах и выходах. Всю информацию он передавал сотрудникам ГУР МОУ.

Перед приездом в Самару украинскому шпиону выдали аналогичное задание. Он должен был собрать сведения на железнодорожном вокзале. Именно там его и задержали правоохранительные органы.

Украинскому шпиону могут закрыть въезд в Россию на 10 лет.