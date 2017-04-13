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      В Самаре задержали украинского шпиона

      14:25, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:25, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      142
      0
      #Украина\n#Самара\n#шпионаж\n#разведка
      Фото: pixabay.com
      142
      0

      Он уже дал признательные показания.

      Самара. Федеральная служба безопасности России и сотрудники самарской полиции задержали агента подразделения «Спецрезерв» Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Подозреваемый признался, что занимался визуальной разведкой объектов военной и транспортной инфраструктуры в Донецкой народной республике, Ростовской и Самарской областях в интересах ГУР МОУ, сообщает «Российская газета».

      По данным следствия, в ноябре-декабре 2016 года он выезжал в Ростов-на-Дону для разведки объектов транспортной инфраструктуры. Он отмечал схемы расположения помещений и прилегающей территории, посты охраны и полиции, их количество, места установки видеокамер, пропускной режим на входах и выходах. Всю информацию он передавал сотрудникам ГУР МОУ.

      Перед приездом в Самару украинскому шпиону выдали аналогичное задание. Он должен был собрать сведения на железнодорожном вокзале. Именно там его и задержали правоохранительные органы.

      Украинскому шпиону могут закрыть въезд в Россию на 10 лет.

      14:25, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      142
      0
      #Украина\n#Самара\n#шпионаж\n#разведка
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