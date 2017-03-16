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      Воздушно-космические силы России уничтожили аэродром условного противника

      19:32, 16 марта, 2017
      Григорий Глухов
      19:32, 16 марта, 2017
      Григорий Глухов
      77
      0
      #армия\n#Минобороны\n#военные учения\n#учения
      Фото: пресс-служба министерства обороны России
      77
      0

      Во время учений пилоты Су-25 отработали скрытый подлет и нанесение авиаударов.

      Хабаровск. Хабаровский край. Пилоты самолетов Су-25 военно-космических сил России отработали скрытый подлет и нанесение авиаударов по аэродрому условного противника в Восточном военном округе. Об этом сообщает телеканал Russia Today.

      Во время учений экипажи боевых машин имитировали уничтожение стратегически важных объектов. Летчикам надо было преодолеть вражескую систему противовоздушной обороны и зайти на атаку с предельно малых высот, совершая при этом противозенитные маневры.

      «В распоряжении военных были как управляемые, так и неуправляемые ракеты», - говорится в сообщении телеканала. 

      Несколько дней назад ВКС России провели внезапные учения в Центральном военном округе. 

      Перебазирование оперативно-тактической авиации в рамках внезапной проверки боеготовности ЦВО

      19:32, 16 марта, 2017
      Григорий Глухов
      77
      0
      #армия\n#Минобороны\n#военные учения\n#учения
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