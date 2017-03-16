Воздушно-космические силы России уничтожили аэродром условного противника

Во время учений пилоты Су-25 отработали скрытый подлет и нанесение авиаударов.

Хабаровск. Хабаровский край. Пилоты самолетов Су-25 военно-космических сил России отработали скрытый подлет и нанесение авиаударов по аэродрому условного противника в Восточном военном округе. Об этом сообщает телеканал Russia Today.

Во время учений экипажи боевых машин имитировали уничтожение стратегически важных объектов. Летчикам надо было преодолеть вражескую систему противовоздушной обороны и зайти на атаку с предельно малых высот, совершая при этом противозенитные маневры.

«В распоряжении военных были как управляемые, так и неуправляемые ракеты», - говорится в сообщении телеканала.

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