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Путин распорядился денонсировать договор об обычных вооруженных силах в Европе

14:58, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Путин распорядился денонсировать договор об обычных вооруженных силах в Европе
14:58, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
100
0
#Россия\n#политика\n#власть\n#международные отношения\n#оружие\n#Владимир Путин\n#Европа\n#НАТО\n#безопасность\n#военные\n#договор
Фото: kremlin.ru
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Обновленную версию документа ратифицировали только 4 страны.

Москва. Россия полностью выйдет из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, передает радио Sputnik.

Согласно распоряжению главы государства, официальным представителем президента при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ в законодательных органах назначен замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году. 9 лет спустя на саммите ОБСЕ в Стамбуле документ обновили. Новый договор подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в ДОВСЕ до ратификации обновленной версии странами НАТО.

14:58, 10 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
100
0
#Россия\n#политика\n#власть\n#международные отношения\n#оружие\n#Владимир Путин\n#Европа\n#НАТО\n#безопасность\n#военные\n#договор