Путин распорядился денонсировать договор об обычных вооруженных силах в Европе

Москва. Россия полностью выйдет из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, передает радио Sputnik.

Согласно распоряжению главы государства, официальным представителем президента при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ в законодательных органах назначен замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году. 9 лет спустя на саммите ОБСЕ в Стамбуле документ обновили. Новый договор подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в ДОВСЕ до ратификации обновленной версии странами НАТО.