Путин утвердил состав Государственного совета России

Согласно поправкам в Конституцию, полномочия этого органа власти значительно расширились.



Ново-Огарево. Московская область. Состав Государственного совета России официально утвержден президентом Владимиром Путиным. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, председателем Госсовета назначен сам глава государства. Также в него включены председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно и его заместитель Сергей Кириенко, лидеры парламентских партий, полпреды президента в федеральных округах, руководители всех регионов страны, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также глава городского округа Евпатория в Крыму Олеся Харитоненко.

В президиум Госсовета вошли главы 27 субъектов Федерации, а также помощник президента и секретарь Госсовета Игорь Левитин.

Также Владимир Путин утвердил положение о рабочих органах Госсовета. В нем будут действовать комиссии по государственному и муниципальному управлению; здравоохранению; инвестициям; коммуникациям, связи и цифровой экономике; культуре; малому и среднему предпринимательству; молодежной политике; науке; образованию; промышленности; сельскому хозяйству; социальной политике; строительстве, ЖКХ и городской среде; транспорту; туризму, физкультуре и спорту; экологии и природным ресурсам; экономике и финансам; энергетике.

Кроме того, президент утвердил полномочия секретаря Госсовета и его рабочих органов.

В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию России, полномочия Государственного совета будут расширены. Этот орган власти получит возможность участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении проекта бюджета и кадровой политики.