Путин обсудил с Эрдоганом безопасность российских туристов в Турции

Также на переговорах шла речь о ситуации в Ливии и Сирии.



Москва. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили, в частности, необходимость обеспечения эпидемиологической безопасности российских туристов, сообщила пресс-служба Кремля 17 августа.

Было отмечено, что тема стала актуальной в связи с возобновлением регулярного авиасообщения между двумя странами. Также шла речь о расширении сотрудничества медицинских ведомств по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины от COVID-19.

Однако основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации в Ливии. Стороны подчеркнули необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и началу прямых переговоров.

Лидеры двух стран обсудили также положение в Сирии и условились о дальнейшей координации для выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации.

Из других актуальных вопросов рассматривалось ближневосточное урегулирование, отметили в пресс-службе Кремля.

Также президенты договорились продолжать контакты.