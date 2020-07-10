Правительство ставит задачу открыть платную трассу Москва - Казань в 2024 году

Стоимость проезда по ней составит 2,5 тыс. рублей с легковушки, заявили в «Автодоре».



Москва. Автотрассу Москва-Казань необходимо построить к 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Мишустин объяснил, что ввести дорогу в указанные сроки необходимо, учитывая ее особое значение. По словам премьера, на строительство трассы потребуется более 650 млрд рублей. Однако эти расходы дадут весомую отдачу в течение нескольких лет после открытия объекта, отметил глава правительства.

По подсчетам компании «Автодор», проезд по скоростной трассе Москва - Казань обойдется для водителя легковушки не дороже 2,5 тыс. рублей, и 6-7 тыс. рублей составит плата с грузовика. Машины смогут разгоняться на этой дороге до 110-130 км/час. Ранее открытие трассы планировалось на 2027 год, а строительство рассчитывали начать в 2020 году.