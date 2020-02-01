Решение об учреждении было принято 1 февраля.

Москва. В России появилась новая партия «За правду». Об этом пишут «Известия».

Решение об учреждении было принято 1 февраля. Возглавил партию писатель Захар Прилепин. По словам публициста, партию необходимо было создать, поскольку его движению «За правду» нужна организация, которая бы реализовала вещи, касающиеся Конституции, социальной, культурной жизни.

Ранее Прилепин заявлял о желании участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, а в случае создания партии – в выборах 2020 года.