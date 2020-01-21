Бывшему генпрокурору Чайке предложили должность полпреда президента России в СКФО

Об этом заявили в пресс-службе Кремля.



Москва. Юрию Чайке предложили пост полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, 20 января Владимир Путин отправил Юрия Чайку в отставку с поста генерального прокурора, который тот занимал с июня 2006 года. На эту должность глава государства предложил назначить бывшего заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

21 января Владимир Путин встретился с Юрием Чайкой и Игорем Красновым. Президент попросил Краснова особое внимание на новой работе уделить борьбе с коррупцией и надзору за соблюдением законности в социальной сфере.