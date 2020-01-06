Президент России Владимир Путин встретится с канцлером Германии

Ангела Меркель прибудет в Москву с рабочим визитом 11 января.





Москва. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. Как передаёт RT, глава правительства ФРГ прибудет в Москву в воскресенье, 11 января.

Стороны намерены обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте договорённостей саммита в нормандском формате и Минских соглашений. Также будет обсуждена эскалация напряжённости на Ближнем Востоке из-за авиаудара США по аэропорту Багдада 3 января. Путин и Меркель также обсудят ситуацию в Сирии и Ливии.

Напомним, в конце декабря 2019 года президент России и канцлер Германии провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о дальнейших контактах.