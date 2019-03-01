play
pause
  • $ 65.89 ↑
  • € 74.97 ↑

Россия объявила о завершении интеграции Крыма

10:10, 01 марта, 2019
Дарья Снидкова
10:10, 01 марта, 2019
Дарья Снидкова
163
0
#Москва\n#Крым\n#жители\n#ОБСЕ\n#референдум
Фото: pxhere.com
163
0

По словам зампостпреда России при ОБСЕ Балакина, те, кто желает вернуть полуостров Украине, не уважают решение местных жителей.

Москва. Крым завершил интеграцию в политическое, правовое и социально-экономическое пространство России. Такое заявление сделал заместитель постпреда России при ОБСЕ Дмитрий Балакин, пишут «Известия».

По его словам, те, кто говорят об «аннексии» и необходимости «затолкать» полуостров в состав Украины, проявляют неуважение к народу Крыма. Он добавил, что Запад под прикрытием демократии «не скупится на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе».

Напомним, Крым отошел России в ходе референдума в 2014 году. Тогда за воссоединение проголосовали 96,7% местных жителей. Украина по сей день считает полуостров «временно оккупированной», но, тем не менее, своей территорией.

10:10, 01 марта, 2019
Дарья Снидкова
163
0
#Москва\n#Крым\n#жители\n#ОБСЕ\n#референдум

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

11:31, 22 февраля, 2019
5842

Глава Удмуртии предложил построить новый медкомплекс вместо ремонта ГКБ №2 в Ижевске

4187
16:00, 23 февраля, 2019

Управляющего Южного кладбища Ижевска заключили под стражу на 2 месяца

4057
15:04, 22 февраля, 2019

Водитель легковушки погиб в ДТП с «МАЗом» на трассе в Удмуртии

3967
13:01, 23 февраля, 2019

Житель Ижевска задохнулся под снегом

2696
17:14, 26 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
4040

В России пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

2973
10:15, 26 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

2489
14:38, 22 февраля, 2019

В Кирове мать, оставившая умирать свою дочь, ранее была судима за мошенничество

1731
20:00, 23 февраля, 2019

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

1544
16:54, 27 февраля, 2019

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

20:18, 24 февраля, 2019
1745

Семерым судьям Киргизии грозит до 15 лет тюрьмы за коррупцию

1034
11:40, 22 февраля, 2019

В Душанбе 9 строителей мечети упали с 30-метровой высоты

946
17:20, 25 февраля, 2019

Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за роль Росомахи

932
09:33, 22 февраля, 2019

«На удачу»: китаец поплатится за бросание монет в двигатель самолета

842
19:00, 25 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: спасённый пёс и мартовская оттепель

27 февраля, 2019

КОМОС ГРУПП. Продэкспо-2019

27 февраля, 2019

Удмуртия в минуту: единый облик киосков и судьба ледового дворца «Ижсталь»

26 февраля, 2019