По словам зампостпреда России при ОБСЕ Балакина, те, кто желает вернуть полуостров Украине, не уважают решение местных жителей.

Москва. Крым завершил интеграцию в политическое, правовое и социально-экономическое пространство России. Такое заявление сделал заместитель постпреда России при ОБСЕ Дмитрий Балакин, пишут «Известия».

По его словам, те, кто говорят об «аннексии» и необходимости «затолкать» полуостров в состав Украины, проявляют неуважение к народу Крыма. Он добавил, что Запад под прикрытием демократии «не скупится на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе».

Напомним, Крым отошел России в ходе референдума в 2014 году. Тогда за воссоединение проголосовали 96,7% местных жителей. Украина по сей день считает полуостров «временно оккупированной», но, тем не менее, своей территорией.