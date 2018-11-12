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В России грузовикам разрешили ездить на летней резине круглый год

11:30, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
11:30, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
218
0
#Москва\n#автомобилисты\n#зимняя резина\n#смена резины\n#автобус\n#автомобиль
Фото: Pixabay
218
0

Владельцы легковушек должны по-прежнему «переобуваться» на зиму.

Москва. В России вступил в силу новый технический регламент, который разрешает тяжелым грузовым автомобилям и автобусам ездить на летней резине круглый год. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на решение Совета евразийской комиссии.

Водители легковушек и небольших восьмиместных автобусов по-прежнему должны «переобуваться», однако штраф за отсутствие зимней резины не предусмотрен.

По прошлому регламенту все транспортные средства обязаны были ездить в «зимнем» с декабря по февраль.

Также новые правила предусматривают требования об использовании противоскользящих цепей для большегрузов по усмотрению властей страны, входящей в евразийский таможенный союз.

«Самое главное, чтобы дороги чистили, а то никакая резина не поможет», — прокомментировал координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко.

Регламент вступил в силу 11 ноября 2018 года.

11:30, 12 ноября, 2018
Дарья Снидкова
218
0
#Москва\n#автомобилисты\n#зимняя резина\n#смена резины\n#автобус\n#автомобиль

 

 

 


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