В России грузовикам разрешили ездить на летней резине круглый год

Владельцы легковушек должны по-прежнему «переобуваться» на зиму.
Москва. В России вступил в силу новый технический регламент, который разрешает тяжелым грузовым автомобилям и автобусам ездить на летней резине круглый год. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на решение Совета евразийской комиссии.
Водители легковушек и небольших восьмиместных автобусов по-прежнему должны «переобуваться», однако штраф за отсутствие зимней резины не предусмотрен.
По прошлому регламенту все транспортные средства обязаны были ездить в «зимнем» с декабря по февраль.
Также новые правила предусматривают требования об использовании противоскользящих цепей для большегрузов по усмотрению властей страны, входящей в евразийский таможенный союз.
«Самое главное, чтобы дороги чистили, а то никакая резина не поможет», — прокомментировал координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко.
Регламент вступил в силу 11 ноября 2018 года.