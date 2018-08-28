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Лавров: Россия отреагирует на новые санкции США

10:30, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:30, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#МИД\n#Сергей Лавров\n#США\n#Москва\n#санкции\n#международные отношения\n#МИД РФ\n#санкции России
Фото: сайт Президента России
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Тем не менее Москва открыта к сотрудничеству.

Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на новые санкции США по принципу взаимности, приводят слова Лаврова на сайте МИД.

По его словам, «попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны».

«Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. <…> При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», - приводят слова министра на сайте МИД.

Напомним, что новый пакет антироссийских санкций США вступил в силу 27 августа в связи с отравлением Скрипалей в британском Солсбери. Американская сторона требует от России «надежных заверений» в том, что Москва не будет в будущем использовать химоружие. Лавров в интервью не обошел стороной и этот вопрос. По его словам, эти требования сложно принимать всерьез.

«Они выглядят особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали. И это подтвердила ОЗХО», - заключил Лавров.

10:30, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
192
0
#МИД\n#Сергей Лавров\n#США\n#Москва\n#санкции\n#международные отношения\n#МИД РФ\n#санкции России

 

 

 


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