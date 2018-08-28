Лавров: Россия отреагирует на новые санкции США

Тем не менее Москва открыта к сотрудничеству.

Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на новые санкции США по принципу взаимности, приводят слова Лаврова на сайте МИД.

По его словам, «попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны».

«Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. <…> При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», - приводят слова министра на сайте МИД.

Напомним, что новый пакет антироссийских санкций США вступил в силу 27 августа в связи с отравлением Скрипалей в британском Солсбери. Американская сторона требует от России «надежных заверений» в том, что Москва не будет в будущем использовать химоружие. Лавров в интервью не обошел стороной и этот вопрос. По его словам, эти требования сложно принимать всерьез.

«Они выглядят особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали. И это подтвердила ОЗХО», - заключил Лавров.