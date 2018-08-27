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Новые антироссийские санкции США вступили в силу

10:52, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:52, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#политика\n#США\n#Москва\n#санкции\n#власть\n#национальная политика\n#международные отношения\n#внешняя политика
Фото: pxhere.com
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Они объявлены связи с отравлением Скрипалей.

США. Новые санкции США против России вступили в силу 27 августа. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на публикацию в официальном журнале американского правительства,  ограничения введены связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

«Правительство Российской Федерации использовало химическое оружие в нарушение международного права или смертельное оружие против своих собственных граждан», - говорится в документе Госдепортамента.

По американскому закону, США были обязаны применить ряд санкций. Однако Госдеп отказался от части ограничений «в интересах национальной безопасности США».

Санкции запретили экспорт в Россию товаров вооружения и любой оборонной продукции. Вашингтон ввел запрет на выдачу лицензий российским госкомпаниях на экспорт американского оружия. США более не будут финансировать сделки по продаже оружия и предоставления займов России.

Однако власти продолжат выдавать лицензии, но в индивидуальном порядке, причем США будут придерживаться презумпции отказа.

Также в индивидуальном порядке будет рассматриваться выдача лицензий на товары и технологии, необходимые для космических полетов и реализации программы межгосударственного сотрудничества в космосе, касающиеся гражданской авиации, программного обеспечения для шифрования финансовых организаций, базовых технологий, предметов, связанных с национальной безопасностью, но используемых гражданами. Также санкции обошли стороной экспорт товаров и технологий российским «дочкам» американских компаний, которые полностью им принадлежат.

Кроме того, США отказались от запрета на предоставление стране внешней помощи.

 Второй пакет санкций Вашингтон планирует ввести через три месяца, если Россия не даст «надежных заверений» в том, что Москва отказывается использовать химоружие в будущем, а также не согласится на «полевые инспекции объектов экспертами ООН».

Если второй пакет будет введен, то дипломатический уровень отношений между двумя странами снизится, самолетам «Аэрофлота» запретят летать в США, а также экспорт и импорт между державами будет прекращен.

10:52, 27 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#политика\n#США\n#Москва\n#санкции\n#власть\n#национальная политика\n#международные отношения\n#внешняя политика

 

 

 


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